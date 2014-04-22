Ask.fm'de Anonimleri Bulmak Mümkün Müdür ?

Son zamanlarda gençlerin en fazla kullandığı soru sorma sosyal ağı olan Ask.fm’de arkadaşlarınıza anonim sorular sorabiliyorsunuz. Peki anonim sorular soranları bulabilir miyiz? Detaylar bu yazımızda.

Bilindiği üzere ask.fm isimli sanal ortamda insanlar birbirlerine anonim sorular soruyorlar. Bu anonim sorular bazen can yakıcı, sinir bozucu sorular olabiliyor.

Bu soruların içeriğinde küfür, özel hayata saygısızlık gibi unsurlar yer alabiliyor. Hal böyle olunca insanlar ask.fm üzerinden anonimleri bulma yöntemleri aramaya başlıyorlar. Ask.fm üzerinden anonimleri bulmak kesinlikle mümkün olmayan bir durumdur. Ask.fm kullanarak gizli soru soran kullanıcıları yakalayabilmek mümkün olsaydı eğer ask.fm kendi özelliğini yitirmiş olurdu ve kullanılmaz bir hal alırdı.

Ask.fm sistemi üzerinden kullanıcıların birbirlerine sorduğu soruların kimin tarafından sorulduğu gizli tutulmaktadır ve bunu öğrenmek ne yazık ki mümkün değildir. İnternet üzerinden ask.fm’de anonim soru soranları bulabileceğiniz bir yöntem bulunmamaktadır.