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Mount&Blade Warband Haydutlarının Sığınak Bölgeleri

TaleWorlds’ün en iyi oyunlarından olan Mount&Blad Warband’ta bulunan haydutların sığınaklarının bölgelerini bu yazımızda paylaştık.

Benim gibi, Mount&Blade oynuyorsanız, daha fazla para kazanabilmek için verilen görevleri yerine getirmelisiniz. Verilen görevler arasında haydutların yerini bulma ve onlara saldırmada var. Oyuncuların sürekli yakındığı şey, bu haydut sığınaklarını nasıl bulacakları yönünde oluyor. Uzun tecrübeler sonucunda, Mount&Blade’te bu sığınak bulmayı daha hızlı hale getirdim. Sizinle de paylaşmak isteriz.

Bu haydutların sığınakları, aşağıdaki kırmızı daire altına alınmış resimlerde gösterdik. Sizde bu bölgelerde devriye gezerek sığınakları bulabilirsiniz. Tam net bir yer söyleyemeyiz. Nedeni, her oyunda bu sığınaklar rastgele farklı yerlerde oluyor. Bu yüzden sığınaklar herkeste aynı yerde olmayabilir.

Tundra Haydutlarının Sığınak Bölgeleri

Bu haydutların sığınakları ağaçların arasında olur ve onları bulana kadar her ormanı tek tek gezmek zorundasınız.

Tundra Sığınağı

Tundra Sığınağı

Deniz Yağmacıları Haydutlarının Sığınak Bölgeleri

Bu haydutların, sığınakları genellikle deniz kenarında olur.

Deniz Yağmacıları Bölgesi

Deniz Yağmacıları Bölgesi

Bozkır Haydutlarının Sığınakları

Bu haydutlar genellikle, 2 bölgede bulunurlar.

Bozkır Haydutları

Bozkır Haydutları

Dağ Haydutları Bölgeleri

Dağ haydutları, adı üstünde dağlarda bulunurlar.

Dağ Haydutları

Dağ Haydutları

Çöl Haydutlarının Sığınakları

Çöldeki çöl haydutları genelde aşağıdaki bölgede olur.

Çöl Haydutları

Çöl Haydutları

Orman Haydutları Sığınakları

Bu haydutlarda genelde ormanların içinde bulunur.

Orman Haydutları

Orman Haydutları

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  • yusuf

    ya ben sığınaklarını yok etmiştim sonra dustum han bana orman haydutları sığınağını yok et die görev verdi şimdi ariyorum yok 2 gün önce yok etmiştim nasıl yapıcam görevi

    • MustafaxCakmak

      Evet, oyunda öyle saçma şeyler de var tabi. Biraz zaman geçirin oyunda, başka görevler yapın. Daha sonra orman haydutu sığınakları belli bir süreden sonra tekrar oluşuyor.

    • Ufuk

      spawn etmeyi öğren

      • Engin Alır

        NASIL YAPACAĞIZ SPAWNI

    • Kagura

      aynı bölgelerde tekrar çıkıyo
      (ben bi ara seriye bağlamıştım ne zaman gitsem bu görevi veriyodu ilişki kasıyodum 😀 )

  • eren aydeniz

    Sağol da bende 1000 kişi çıkıyo bunlar 🙁 yok ediyom gine çıkıyo kodolara haydutların boyutunu 1 minimum maksimum 3 yaptımda sığınaklaran 1000 kişi çıkmaya başladılar 🙁

  • eren aydeniz

    Bunun çözümü varmı ?

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