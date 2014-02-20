Mount&Blade Warband Haydutlarının Sığınak Bölgeleri

TaleWorlds’ün en iyi oyunlarından olan Mount&Blad Warband’ta bulunan haydutların sığınaklarının bölgelerini bu yazımızda paylaştık.

Benim gibi, Mount&Blade oynuyorsanız, daha fazla para kazanabilmek için verilen görevleri yerine getirmelisiniz. Verilen görevler arasında haydutların yerini bulma ve onlara saldırmada var. Oyuncuların sürekli yakındığı şey, bu haydut sığınaklarını nasıl bulacakları yönünde oluyor. Uzun tecrübeler sonucunda, Mount&Blade’te bu sığınak bulmayı daha hızlı hale getirdim. Sizinle de paylaşmak isteriz.

Bu haydutların sığınakları, aşağıdaki kırmızı daire altına alınmış resimlerde gösterdik. Sizde bu bölgelerde devriye gezerek sığınakları bulabilirsiniz. Tam net bir yer söyleyemeyiz. Nedeni, her oyunda bu sığınaklar rastgele farklı yerlerde oluyor. Bu yüzden sığınaklar herkeste aynı yerde olmayabilir.

Tundra Haydutlarının Sığınak Bölgeleri

Bu haydutların sığınakları ağaçların arasında olur ve onları bulana kadar her ormanı tek tek gezmek zorundasınız.

Deniz Yağmacıları Haydutlarının Sığınak Bölgeleri

Bu haydutların, sığınakları genellikle deniz kenarında olur.

Bozkır Haydutlarının Sığınakları

Bu haydutlar genellikle, 2 bölgede bulunurlar.

Dağ Haydutları Bölgeleri

Dağ haydutları, adı üstünde dağlarda bulunurlar.

Çöl Haydutlarının Sığınakları

Çöldeki çöl haydutları genelde aşağıdaki bölgede olur.

Orman Haydutları Sığınakları

Bu haydutlarda genelde ormanların içinde bulunur.